В новом посёлке на севере Туркменистана строят школу и детсад

В строящемся ныне новом современном посёлке на территории генгешлика «Тязе ёл» Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята возводятся общеобразовательная школа на 420 мест и детский сад на 160 мест. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Общая площадь нового детсада превышает 2 гектара. Здесь будут созданы все условия для всестороннего развития детей, в том числе обучения их иностранным языкам, занятий творчеством, привития навыков пользования компьютером, отдыха и подвижных игр на свежем воздухе.

В новой школе также будут созданы все условия для воспитания эрудированного молодого поколения. В процессе обучения для глубокого и разностороннего изучения школьных предметов здесь будет широко использоваться компьютерная техника.

Источник отмечает, что в регионе имеются более 500 средних школ, в том числе десятки специализированных с углубленным изучением иностранных языков и других предметов; свыше 100 детских садов.