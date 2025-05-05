Ветеранам Туркменистана вручат денежные и ценные подарки к 80-летию Победы

Президент Туркменистана подписал Указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны денежных подарков в размере 200 манатов и ценных подарков в честь 80-й годовщины Победы, сообщает МИЦ Туркменистана.

Согласно документу, хякимликам велаятов, городов и этрапов поручено организовать торжественное вручение подарков от имени Президента Туркменистана.

В Указе отмечается, что этот шаг предпринят в знак почитания беспримерного героизма участников войны и самоотверженности матерей, трудившихся в тылу. Также подчеркивается важность их вклада в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, героизма и мужества.

Президент отметил значимую роль ветеранов в укреплении единства и сплоченности туркменского народа, а также их вклад в успешную реализацию кардинальных реформ в стране.