Буровая установка Satti из Казахстана будет задействована в туркменском секторе Каспия

В Туркменистане на месторождении Челекен будет задействована первая казахстанская самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) Satti (владелец — KMG DS), которая в настоящее время проходит процедуры технической подготовки к буксировке в пункт назначения. Об этом сообщается на сайте компании «КазМунайГаз».

Контракт на оказание буровых услуг в туркменском секторе Каспийского моря был подписан в 2024 году между дочерними компаниями ТОО «KMG Drilling & Services» (KMG DS) и «Dragon Oil Turkmenistan Limited».

СПБУ «Satti» является уникальной разработкой с передовыми технологиями для буровых работ в сложных морских условиях. После модификации в 2021 году её грузоподъёмность увеличилась с 453 до 680 тонн. Морская установка способна бурить скважины глубиной до 6 000 метров.

В целом, данная инициатива будет способствовать расширению присутствия Казахстана на мировом рынке нефтесервисных услуг и укреплению экономического сотрудничества Казахстана и Туркменистана, отмечает источник.

Напомним, что в октябре 2024 года в Ашхабаде открылся филиал казахстанской компании KMG Drilling and Services для дальнейшей деятельности в Туркменистане, связанной с буровыми работами на месторождении Челекен.