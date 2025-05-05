«Бавария» стала чемпионом Германии после ничьей «Байера» и «Фрайбурга»

Мюнхенская «Бавария» стала чемпионом Германии сезона 2024/25 после того, как леверкузенский «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» со счетом 2:2 в рамках 32-го тура Бундеслиги, сообщает sport5.by.

Этот результат сделал мюнхенцев недосягаемыми для команды Хаби Алонсо, позволив «Баварии» завоевать рекордный 34-й титул в истории немецкого чемпионата.

Для английского нападающего «Баварии» Харри Кейна это первый чемпионский титул в его профессиональной карьере.

«Бавария» вернула себе чемпионский трофей после годичного перерыва. В прошлом сезоне «салатница» досталась «Байеру», прервавшему доминирование мюнхенского клуба, который до этого выигрывал Бундеслигу 11 раз подряд с сезона 2012/13 по 2022/23.