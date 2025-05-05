Ашхабад приглашает международных экспертов на выставку «Белый город»

В Ашхабаде 24-25 мая 2025 года состоится XXIV Многопрофильная международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад». Мероприятие, организованное Хякимликом города Ашхабада и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, будет проходить при активном участии Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Выставка и конференция приурочены к празднованию Дня города Ашхабада, который отмечается 25 мая. Событие станет платформой для демонстрации достижений в сфере градостроительства и обсуждения перспектив развития туркменской столицы как современного и устойчивого мегаполиса.

Участники мероприятия — представители различных секторов экономики, включая градостроительство, архитектуру, транспорт, коммунальное хозяйство и информационные технологии — смогут представить свои проекты и обменяться опытом по вопросам развития городской среды. Мероприятие также предоставит возможность для ознакомления с инвестиционными перспективами Ашхабада.

Вовлечение ООН-Хабитат в конференцию позволит рассмотреть опыт Ашхабада в контексте мировых тенденций устойчивого городского развития и обменяться международными практиками. Параллельно с конференцией будет проходить выставка инновационных решений и технологий в области строительства, благоустройства и концепции «умного города».

Для получения дополнительной информации и регистрации заинтересованные стороны могут посетить официальный сайт мероприятия. Обновления также доступны в социальных сетях: (tef_turkmenistan) и LinkedIn (Turkmen Energy Forum).