Тяжелоатлет из Туркменистана Джумабаев завоевал серебро на юношеском ЧМ в Перу

Туркменский тяжелоатлет Дидарбек Джумабаев стал серебряным призером юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике в столице Перу. Этого успеха спортсмен добился в весовой категории до 81 кг.

Джумабаев набрал 305 кг по сумме двоеборья (137 кг – в рывке + 168 кг – в толчке). Золото завоевал украинский атлет Сергей Котелевский – 314 кг (142 + 172). Бронзу выиграл представитель Латвии Максим Василонокс – 297 кг (136 + 161).