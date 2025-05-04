Туркменская биржа реализовала битум для турецких предпринимателей

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана 2 мая были заключены три значимые сделки на общую сумму 1 000 000 манатов и 223 900 долларов США.

На внешнем рынке турецкие предприниматели заключили контракт с ГК «Туркменнебит» на поставку дорожного битума марки «БНД 60/90». Также бизнесмены из ОАЭ договорились с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана о закупке густого экстракта солодкового корня.

На внутреннем рынке местные предприниматели приобрели у ГК «Туркменнебит» полипропилен марки «ТПП Д 30 С».