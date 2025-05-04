Туркменистан и Катар обсудили возможности сотрудничества в сфере науки и образования

Ректор Туркменского государственного университета имени Махтумкули О. Овезсахедов и директор Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана Д. Оразсахедов посетили с рабочим визитом Государство Катар, где провели ряд встреч.

В ходе двусторонних встреч с руководителями университетов Хамада бин Халифа и Катара, а также Национальной библиотеки Катара обсуждались возможности сотрудничества в сфере науки и образования, а также совместного изучения древних рукописей.

Ректор ТГУ имени Махтумкули обсудил с ректором Катарского университета перспективные направления сотрудничества между двумя вузами, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.