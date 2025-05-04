Президент Туркменистана направил поздравления Анджею Дуде

Сегодня народ Польши празднует День Конституции.

По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Польша Анджею Дуде и всему народу страны.

Пользуясь возможностью, глава туркменского государства выразил Президенту Анджею Дуде искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Республики Польша – мира, дальнейшего прогресса и процветания, сообщает ТДХ.