Польская художница в очередной раз представила свои картины в Ашхабаде

В Выставочном центре Министерства культуры Туркменистана открылась выставка картин польской художницы Иоанны Галецка, которая неоднократно посещает Туркменистан с творческой миссией.

Каждая её поездка завершается выставкой картин, посвященных жизни в Туркменистане.

На этот раз результатом творческой командировки стали 25 работ, повествующих о жизни людей и туркменской весне, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Картины Иоанны Галецка написаны пастелью. На них видно любовь художницы к туркменской земле.

Искусствовед Азат Аннаев вспомнил первый приезд Иоанны в 2001 году:

– Увидев Туркменистан впервые, Иоанна не смогла сдержать восхищения и воскликнула: «Какая многоцветная страна!». В её произведениях о Туркменистане чувствуется влюблённость в нашу страну. К тому же она работает по первому впечатлению, «не замучивая» рисунок. В этом проявляется техника пастели, в которой нельзя ошибаться и что-то переделывать. Поэтому в её картинах чувствуется лёгкость.

Сама Иоанна так рассказывает о своём творческом путешествии по Туркменистану в этом году:

– На этот раз мне посчастливилось побывать в местечке Чули, Нохуре, в городе Туркменбаши. В Ашхабаде я посетила Текинский базар и Восточный базар, называемый в народе «толкучка». По дороге из Нохура я встретила молящихся женщин. Там же я увидела забавную игру осликов, резвящихся на склоне горы. Всё, что меня заинтересовало, я старалась запечатлеть. Конечно, у меня гораздо больше впечатлений, чем я передала в 25 картинах. Возможно, я продолжу серию «Туркменская весна», но уже для себя. Я очень рада, что туркменистанцам нравится моё творчество.

Напомним, что польская художница приезжала в Туркменистан в 2023 году. Тогда её визит увенчался выставкой картин в Музее изобразительных искусств.