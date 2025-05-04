Объявлена цена на авиабилеты Ашхабад – Сеул

Стала известна стоимость авиабилетов на новый рейс авиакомпании «Туркменистан» из Ашхабада в Сеул. Билет в один конец из Ашхабада в Сеул будет стоить от 2852.5 TMT, а из Сеула в Ашхабад будет объявлена дополнительно.

Рейсы по маршруту Ашхабад – Сеул будут выполняться еженедельно по понедельникам.

Продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании и в кассах.

Напомним, что регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад – Сеул – Ашхабад будут запущены с 14 июля 2025 года.