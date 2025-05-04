Легендарные военные песни зазвучали по-новому в альбоме «Музыка Победы»

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вышел в свет альбом «Музыка Победы», объединивший знаменитые военные композиции в современном исполнении. Легендарные песни, ставшие символами военной эпохи, такие как «Темная ночь», «Синий платочек» и «Смуглянка», получили новое звучание, сообщает Lenta.ru.

В проекте приняли участие популярные исполнители России: Пелагея, Татьяна Куртукова, Виктория Дайнеко, Джанго, SHAMAN, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа Uma2rman, Николай Расторгуев и многие другие. Звезды российской эстрады представили свои версии бессмертных композиций, бережно сохранив глубокий смысл оригинальных произведений.

Инициатива «Музыка Победы» была запущена специально к 80-летию Великой Победы. Основная цель проекта — сохранение исторической памяти о подвиге советских солдат и создание музыкального моста между разными поколениями людей.

Найти сборник можно по ссылке.