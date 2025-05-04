В Туркменском государственном университете чествовали героев Победы

Вчера в Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялось праздничное мероприятие в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Среди гостей праздника были старейшины, ветераны тыла и труда, профессора, преподаватели и студенты ТГУ.

Выступавшие с гордостью говорили о мужестве и беспримерной отваге, проявленной тысячами туркменских воинов на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Ярким акцентом мероприятия стало театрализованное представление «Герои славят Родину» в исполнении студентов.

Праздник был организован совместно с отделом культуры хякимлика этрапа Беркарарлык города Ашхабада, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.