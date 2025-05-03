Учебный центр таможенной службы Туркменистана получил поддержку на присвоение статуса регионального центра ВТамО

В штаб-квартире Всемирной таможенной организации (ВТамО) завершилась конференция руководителей таможенных служб стран Европейского региона, на которой единогласно одобрено предложение о присвоении Учебному центру при Государственной таможенной службе Туркменистана статуса Регионального учебного центра ВТамО, сообщила пресс-служба посольства Туркменистана в Брюсселе.

В мероприятии приняла участие туркменская делегация во главе с заместителем председателя Государственной таможенной службы М. Мухаммедовым. Представитель таможенной службы Туркменистана Керим Ахмедов выступил с подробной презентацией о возможностях Учебного центра, продемонстрировав его модернизированную инфраструктуру, технический потенциал, образовательные программы и цифровые платформы.

По его словам, стратегический план развития Центра разработан в тесном взаимодействии с ВТамО и получил официальное одобрение Европейского регионального офиса по наращиванию потенциала (ROCB). Участникам конференции также была представлена видеопрезентация, отражающая достижения Туркменистана в сфере модернизации таможенной системы.

Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Палванов, выступая на конференции, выразил благодарность за поддержку инициативы и подчеркнул важную роль страны как «стабильного и надежного моста между Азией и Европой». Дипломат заверил, что специалисты, подготовленные в Региональном центре, будут способствовать развитию международной торговли и логистики.

Заключительным этапом процедуры присвоения статуса станет подписание Меморандума о взаимопонимании между ВТамО и Государственной таможенной службой Туркменистана, запланированное на ежегодную сессию Совета ВТамО в июне 2025 года.