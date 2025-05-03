Туркменская штангистка Аманова завоевала бронзу в толчке на юношеском ЧМ в Перу

Туркменская тяжелоатлетка Огульшат Аманова стала бронзовым призером юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике в столице Перу. 15-летняя спортсменка завоевала медаль в упражнении «толчок» в весовой категории до 55 кг.

В соревнованиях штангисток данной весовой категории приняли участие 16 спортсменок. Аманова подняла в толчке штангу весом 101 кг, что позволило ей занять третье место в этом упражнении. В рывке туркменская спортсменка показала шестой результат, зафиксировав на табло 79 кг.

По сумме двоеборья воспитанница туркменской школы тяжелой атлетики набрала 180 кг (79+101), что позволило ей занять четвертое место. От бронзовой медали в общем зачете Аманову отделили всего два килограмма – представительница Молдовы Николета Кожокару набрала 182 кг (82+100).

Победительницей в весовой категории до 55 кг стала филиппинская тяжелоатлетка Джоди Пералта с результатом 188 кг (84+104). Серебряную медаль выиграла представительница Вьетнама И Тхо, набравшая в сумме двоеборья 183 кг (80+103).