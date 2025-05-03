Туркменистан принят в члены Всемирной федерации летающих дисков

Всемирная федерация летающих дисков (WFDF) включила «Общественное объединение флаинг-диска Туркменистана» (TFDPU) в состав организации в качестве 114-го национального члена. Соответствующее решение утверждено Конгрессом WFDF, сообщается на официальном сайте федерации.

TFDPU ведет активную работу по развитию спорта с летающими дисками в Туркменистане. В настоящее время большинство спортсменов объединены в четыре клуба, функционирующих в Ашхабаде. Организация проводит регулярные тренировки и национальные турниры для популяризации этого вида спорта.

Спорт с летающими дисками был внедрен в Туркменистане в 1997 году. С тех пор число приверженцев этой дисциплины постоянно увеличивается.

«Мы рады приветствовать Туркменистан в семье WFDF», – заявил глава Всемирной федерации летающих дисков Роберт Рауч.

Председатель правления TFDPU Адыль Багиров отметил: «Наши двери всегда открыты для всех энтузиастов этого динамичного спорта. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашему сообществу, независимо от возраста и уровня подготовки. Вместе мы сможем вывести спорт с летающими дисками в Туркменистане на новый уровень».

Стоит отметить, что туркменские спортсмены уже участвуют в различных международных турнирах. Членство в WFDF позволит расширить возможности для участия в соревнованиях мирового уровня и получить доступ к программам подготовки тренеров.

В августе 2015 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал флаинг-диск олимпийским видом спорта, однако в программу Игр дисциплина пока не включена.