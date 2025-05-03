Президент Туркменистана поручил обеспечить условия для работы СМИ на конференции в Авазе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил создать надлежащие условия для работы представителей средств массовой информации на Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в августе текущего года в Национальной туристической зоне «Аваза», передает TDH.

Данное поручение глава государства озвучил в ходе расширенного выездного заседания правительства в Балканском велаяте, заслушав доклад вице-премьера Бахар Сейидовой о подготовке учреждений культуры и СМИ к международному форуму.

«Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность широкого освещения в средствах массовой информации международной конференции и сопутствующих мероприятий, которые пройдут в Национальной туристической зоне «Аваза». В этой связи глава государства поручил вице-премьеру принять меры по созданию хороших условий для работы представителей прессы, должной организации культурных мероприятий, намеченных в рамках форума», – говорится в сообщении.

Вице-премьеру также поручено завершить подготовку гостиничных комплексов, находящихся в ведении сферы культуры, к летнему сезону.

Как сообщал ранее глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, на конференции ООН в Авазе ожидается участие представителей 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, делегатов от 47 малых островных государств, высокопоставленных представителей 49 наименее развитых стран, а также Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.