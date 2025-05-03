Итоговый документ форума в Аркадаге – на повестке дня 79-й сессии Генассамблеи ООН

Итоговый документ Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», прошедшей в Туркменистане, городе Аркадаге 29 марта, переведён на официальные языки Организации Объединённых Наций и распространён в качестве документа повестки дня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает МИД Туркменистана, форум, приуроченный к 4-й годовщине создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, стал важным событием и вызвал большой резонанс в международном сообществе.

Это наглядно свидетельствует о признании мировым сообществом проводимой в Туркменистане благородной деятельности по обеспечению счастливой и благополучной жизни детей.

Повестка дня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включает такую тематику, как: культура мира, социальное развитие, миростроительство и сохранение мира, поощрение и защита прав детей.