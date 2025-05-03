Женщины-бахши из Туркменистана успешно выступили на международном форуме в Хиве

Заслуженный бахши Туркменистана, преподаватель Дашогузской детской школы искусств Алмагуль Назарова и завотделом специализированной школы искусств имени М.Гарлыева Дашогузского велаята, педагог высшей категории Ширин Аллабаева успешно выступили на IV Международном фестивале искусства бахши, который проходил с 26 по 28 апреля в Хиве.

В рамках фестиваля работали II Форум культуры тюркского мира и международная научно-практическая конференция «Искусство бахши в новом Узбекистане: современные исследования и перспективы». В Хиву съехались около 200 участников более чем из 40 стран мира.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в конкурсе бахши исполнительское мастерство Алмагуль Назаровой было удостоено первого места.

Выступление Ширин Аллабаевой на одной из секций конференции вызвало неподдельный интерес у участников форума, в числе которых были учёные, педагоги, именитые деятели культуры из разных стран.

Раскрывая тему «Роль и значимость в истории туркменского музыкального наследия искусства бахши-дестанчи», Ш.Аллабаева обозначила жанровые, исполнительские особенности туркменской школы бахши и сохранившиеся традиции наставничества. На примере ярчайшего представителя искусства Шукура-бахши она рассказала о факторах, влияющих на воспитание молодых музыкантов-бахши.

По итогам фестиваля участникам из Туркменистана в торжественной обстановке были вручены соответствующие сертификаты и ценные подарки, отмечает источник.