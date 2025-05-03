Детская библиотека Туркменистана имени Базара Аманова отмечает 90-летие

В эти дни Государственная детская библиотека Туркменистана имени Базара Аманова отмечает свой 90-летний юбилей.

В честь знаменательной даты здесь прошла конференция, в которой приняли участие ведущие специалисты библиотечного дела из всех велаятов страны, известные писатели, поэты и деятели искусств Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», участники обменивались ценным опытом, обсуждали текущие проекты и планы на будущее. Особое внимание было уделено поиску новых способов привлечения молодого поколения к чтению и библиотекам.

Работа форума продолжилась музыкально-творческой встречей.

В завершении торжественного мероприятия библиотекарям были вручены памятные подарки от первичной профсоюзной организации и Демократической партии Туркменистана в знак признания их важного труда.

Государственная детская библиотека имени Базара Аманова обладает ценной коллекцией детской литературы, насчитывающей более 270 тысяч единиц. Это многообразие включает не только книги, но и журналы, газеты, аудиозаписи на туркменском, русском и других языках мира. Ежегодное пополнение фонда составляет около 3000 экземпляров.

С 2016 года в библиотеке успешно функционирует единая электронно-библиотечная система, а также собственный официальный сайт.

Для максимального удобства обслуживания внедрена электронная библиотечная система BEKU-Bitevi, включающая электронные каталоги и карточки, которые помогают читателям ориентироваться в богатых фондах и быстро находить интересующую литературу. Система каталогов представлена в двух форматах: алфавитном и предметном.