В Туркменистане 2-7 июня пройдет международный фестиваль «Аваза – край дружбы»

Международный танцевальный и фольклорный фестиваль «Аваза – край дружбы» состоится 2-7 июня в Национальной туристической зоне «Аваза». Об этом в ходе расширенного выездного заседания Кабинета Министров Туркменистана сообщила вице-премьер Бахар Сейидова, пишет TDH.

Кроме того, в ближайшие месяцы в Балканском велаяте пройдут и другие творческие мероприятия. 31 мая состоится состязание «Çalsana, bagşy!» («Играй бахши» – ред.) среди дутаристов и бахши-музыкантов, а 26 июля планируется проведение заключительного тура телевизионного конкурса самодеятельных молодых исполнителей «Ýaňlan, Diýarym!» («Звучи, моя Отчизна!» – ред.) по Балканскому велаяту.