Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в московский аэропорт «Домодедово» с 2 мая

Авиакомпания Turkmenistan Airlines с 2 мая возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800, сообщили в пресс-службе аэропорта «Домодедово».

По данным расписания, опубликованного на официальном сайте Turkmenistan Airlines, авиакомпания также планирует выполнять рейсы по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Первый рейс в Казань запланирован на 4 мая.