Туркменистан активно готовится к конференции ООН по странам без выхода к морю

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Балканский велаят проинспектировал подготовку объектов для проведения Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Главе государства были представлены проекты строящихся объектов инфраструктуры, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Президент Туркменистана подчеркнул необходимость принятия комплексных мер для обеспечения высокого организационного уровня данного мероприятия, имеющего глобальное значение, и дал соответствующие поручения компетентным структурам.

Особое внимание Сердар Бердымухамедов уделил вопросам благоустройства Национальной туристической зоны «Аваза» на Каспийском побережье, где будет проходить конференция. Глава государства ознакомился с видами саженцев деревьев и цветов, которые планируется высадить в рамках подготовительных работ.

«Прекрасная курортная зона должна произвести благоприятное впечатление на многочисленных иностранных гостей», – отметил Президент, поручив обеспечить тщательную очистку территории и оптимизировать ландшафтное озеленение.