Творческий вечер в Астрахани посвятили поэтическому образу туркменской женщины

Вчера в Астраханском государственном университете имени В.Н.Татищева состоялся творческий вечер «Мысли философов и поэтов о туркменских женщинах».

Мероприятие прошло при организационном участии сотрудников Консульства Туркменистана в РФ.

Вечер посетили студенты, преподаватели и представители общественности. В программу вошли литературные композиции и музыкальные номера, сообщает МИД Туркменистана.

В этот вечер прозвучали стихотворения и изречения выдающихся мыслителей и поэтов, посвящённых роли и образу женщины в туркменской культуре.

Организаторы подчеркнули, что традиционный образ туркменской женщины, ассоциирующийся, прежде всего с ролью матери и верной супруги, хранительницы семейного очага, преемственностью нравственных и культурных ценностей, сегодня становится более значимым, отмечает источник.