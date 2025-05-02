Президент Туркменистана находится с рабочим визитом в Балканском велаяте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в четверг с рабочим визитом в Балканский велаят. Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», глава государства вылетел из международного аэропорта Ашхабада, где его провожали официальные лица.

Через некоторое время самолёт Президента Туркменистана приземлился в Международном аэропорту города Туркменбаши.

В рамках поездки Сердар Бердымухамедов ознакомился с ходом подготовки к международной конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, запланированной к проведению в Национальной туристической зоне «Аваза», а также провел расширенное выездное заседание Кабинета Министров.