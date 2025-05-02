Музыканты Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе фестиваля «Звуки дутара»

Девятый Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова объявил о старте приема заявок для участия в конкурсе на лучшее исполнение академической музыки, основанной на этнокультурных традициях.

К участию приглашаются музыканты разных специальностей из разных стран, сообщается в пресс-релизе фестиваля «Звуки дутара».

Конкурс проводится в один тур. В числе специальностей конкурса: вокальное искусство, инструментальное исполнительство (по видам инструментов: струнные, духовые инструменты, фортепиано, народные инструменты). В конкурсе представлены номинации: солисты, ансамбли (инструментальные, вокальные и вокально-инструментальные), хоры (от 12 человек).

Заявки на участие принимаются до 1 октября. Подача документов и видеозаявок осуществляется онлайн через официальный сайт фестиваля (самостоятельно) или на платформе арт-центра, где вам помогут операторы и ответят на все интересующие вопросы.

Фестиваль искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова традиционно пройдет в Москве с 27 октября по 4 ноября в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств. В этом году фестиваль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному году мира и доверия. Кроме того, мероприятие проводится в память о недавно ушедшем выдающемся художнике Зурабе Константиновиче Церетели.

В фестивале «Звуки дутара» за прошедшие годы приняли участие более 1000 музыкантов-исполнителей из Азербайджана, Армении, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Словении, США, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Эквадора, Южной Кореи, Японии и других стран.