Министр образования Туркменистана и посол Сомали обсудили создание базы для сотрудничества

Вчера в Ашхабаде министр образования Туркменистана Джумамырад Гурбангельдыев провел встречу с послом Федеративной Республики Сомали Фатхудином Али Мохамедом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы создания договорно-правовой базы сотрудничества между министерствами, а также возможности развития взаимодействия между высшими учебными заведениями двух стран. Об этом сообщается на сайте министерства.

Было отмечено, что в последние годы отношения между двумя странами в области образования носят активный характер.

Также была озвучена инициатива об участии министра образования Сомали в международной конференции, которая состоится в октябре в Туркменистане, отмечает источник.

Напомним, что вчера в МИД Туркменистана состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Рашида Мередова с послом Сомали в Туркменистане Фатхудином Али Мохамедом, который представляет интересы своей страны с резиденцией в Анкаре.