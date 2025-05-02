В туркменском вузе назвали победителя конкурса «Талантливый оратор»

В Туркменском государственном институте экономики и управления подвели итоги конкурса среди студентов «Талантливый оратор» («Suhangöýlük»), объявленного Министерством образования Туркменистана и Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули.

Основная цель конкурса — выявление молодых талантливых ораторов, формирование у молодежи навыков творческого мышления, развитие лидерских и новаторских качеств.

Первый тур конкурса проводился 12 апреля в форме письменного тестирования. Всего в нем приняло участие 40 студентов. Шесть талантливых студентов, подтвердивших свои знания и подготовку на этапе тестирования, получили право участвовать в финале.

По итогам финала 1-е место заслуженно занял студент факультета маркетинга Бегенч Халбаев, который отличился среди остальных участников своим ораторским мастерством, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.