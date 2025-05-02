В Туркменистане проводится Европейская неделя иммунизации

В Туркменистане проходит Европейская неделя иммунизации, организованная Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны совместно со Страновым офисом Всемирной Организации здравоохранения и Представительством Детского фонда ООН.

В этом году Неделя проходит с 27 апреля по 3 мая под лозунгом «Добиться иммунизации для всех – в наших силах», ключевая тема которого — необходимость скорейшего достижения высоких показателей справедливого охвата вакцинацией во всех сообществах. В рамках кампании распространяется информация о вакцинах и о том, насколько важно охватить каждого человека мерами по защите здоровья посредством иммунизации.

В рамках Недели также – проведение совещания о прогрессе реализации Национальной программы Туркменистана по иммунизации на 2024-2028 годы, проведение круглого стола с участием специалистов агентств ООН, работающих над программами здравоохранения, медицинских работников и студентов, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) проводится в Европейском регионе ВОЗ каждый год в целях популяризации идеи о том, что иммунизация имеет огромное значение для профилактики болезней и защиты жизни.