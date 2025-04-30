Эксперты ВОЗ провели в Туркменистане семинар для специалистов по туберкулезу

Страновой офис ВОЗ в Туркменистане организовал семинар, посвященный использованию информационной системы TB-RRIS с целью тестирования знаний специалистов по туберкулезу.

Этот семинар является частью усилий по внедрению информационной системы TB-RRIS, согласно рекомендациям миссии ВОЗ.

Семинар был проведен экспертами ЕРБ ВОЗ Анной Чиобану и Андреем Казаку в формате видеоконференции.

В обучении приняли участие специалисты из Центра профилактики и лечения туберкулеза, Международного научно-образовательного центра, Специализированной инфекционной больницы Ахалского велаята (Душак) и Инфекционной больницы Лебапского велаята Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.