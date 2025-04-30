Туркменская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы среди кадетов в Берлине

Представительница Туркменистана Огулджан Русланова стала бронзовым призером Berlin Millennium Team Cadet European Cup 2025 по дзюдо в весовой категории до 70 кг. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменок из 16 стран, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

На пути к пьедесталу 16-летняя туркменская дзюдоистка одержала четыре победы, последовательно выиграв у Свеньи Кединг (Германия), Лени Велтер (Люксембург), Алеси Винцеловицы (Латвия) и Лары Катарины Мальчак (Германия).

В полуфинале Русланова уступила француженке Александре Жоффруа, но в поединке за третье место одержала победу над Викторией Юрциковой (Чехия).

Золотую медаль в этой весовой категории завоевала итальянка Джорджия Грасси, серебряную – Александра Жоффруа (Франция). Вторую бронзовую награду получила Гульсезим Турлыбек (Казахстан).

«Это первый серьёзный успех талантливой юной дзюдоистки из Лебапского велаята на международных соревнованиях. Борьбой дзюдо Огулджан Русланова занимается с 10 лет. Азы этого олимпийского вида спорта она начинала постигать у Гайратжана Зарипова. В настоящее время тренируется под руководством Айны Зариповой», – говорится в сообщении.