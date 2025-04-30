Туркменистан участвовал в третьей конференции «Алматинского процесса» в Баку

Делегация Туркменистана приняла участие в третьей министерской конференции «Алматинского процесса», которая состоялась в Баку, сообщает МИД Туркменистана. На мероприятии была принята «Бакинская декларация», подводящая итоги двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в региональной инициативе.

В конференции участвовали официальные делегации государств-участников «Алматинского Процесса» – Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Также присутствовали представители государств-наблюдателей – Ирана, Италии и Пакистана, Организации тюркоязычных государств и международные эксперты из Международной организации по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Участники конференции обсудили вопросы развития сотрудничества между странами, обмена передовым опытом в управлении миграционными процессами и обмена информацией. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в сфере миграции и защиты беженцев в регионе.

В ходе мероприятия была подчеркнута необходимость улучшения профессиональной подготовки специалистов и совершенствования механизмов обмена информацией как на национальном, так и на региональном уровнях.