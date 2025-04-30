Туркменистан активно внедряет электрический транспорт в рамках декарбонизации

Туркменистан активно продвигает электрификацию транспорта в рамках реализации программы по декарбонизации экономики. Об этом заявил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Яллаков, выступая на Первом министерском форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по устойчивому развитию в городе Аркадаг, передает корреспондент Turkmenportal.

«Примером эффективной реализации программы электрификации является успешное внедрение общественных электробусов и электромобилей такси в новом городе Аркадаг. Параллельно развивается зарядная инфраструктура, обеспечивая ее доступность для пользователей электрического транспорта», – отметил Яллаков.

По словам заместителя министра, адаптация транспортных систем к изменению климата является приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры страны.

Яллаков подчеркнул, что охрана окружающей среды, борьба с изменением климата и рациональное использование природных ресурсов рассматриваются руководством Туркменистана как глобальные вызовы, требующие международной кооперации. Политика государства в данной сфере предусматривает укрепление международного сотрудничества и реализацию новых экологических проектов.