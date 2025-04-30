Спорткомплекс зимних видов спорта предлагает онлайн-доступ к услугам

Государственный комитет Туркменистана по физической культуре и спорту предлагает гражданам воспользоваться услугами ледовой арены столичного Спорткомплекса по зимним видам спорта. Билеты можно приобрести через портал электронных государственных услуг e.gov.tm в разделе «Онлайн услуги/Спорт и культура/Спортивный комплекс ледовых видов спорта».

Комплекс работает ежедневно: в будние дни — с 11:00 до 14:00, в выходные — с 09:00 до 17:00.

Посетителям доступны различные услуги: просмотр катаний из зрительного зала (10 манатов в час), катание на собственных коньках (20 манатов в час), катание с тренером без аренды коньков (25 манатов в час) и катание с арендой коньков (30 манатов в час). Также предусмотрен месячный абонемент стоимостью 238 манатов.

Для хоккейных клубов открыта возможность аренды ледовой площадки для тренировок по цене 270 манатов в час.

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте Gyshkyoyunlar@sanly.tm или по телефонам: +993 12 21-26-68, +993 12 21-26-74.