Сборная Туркменистана по киокушинкай каратэ примет участие в международном турнире в Гюмри

Десять спортсменов сборной Туркменистана по киокушинкай каратэ выступят на международном турнире, который пройдет 10-11 мая в армянском городе Гюмри. Об этом Turkmenportal сообщили представители национальной Федерации киокушинкай каратэ.

В состав туркменской делегации вошли спортсмены Мейлис Пашакулиев, Даянч Гылычдурдыев, Даянч Ходжамурадов, Сулейман Сахедов, Мырат Экеев, Лала Абдуллаева, Мырат Алтымухаммедов, Шихназар Ширзадов, Довлетяр Алловов и Айимджан Султанова. Руководителем группы назначен тренер Атамырат Худайбердиев, а судейскую коллегию Туркменистана на турнире представят Тиркиш Коров и Тачли Сапаров.

Соревнования в Армении станут важным этапом подготовки туркменских каратистов к чемпионату мира, который состоится с 28 ноября по 1 декабря в японском городе Маэбаси. По словам представителей Федерации, основная цель спортсменов на предстоящем мировом первенстве – добиться успеха и показать наилучшие результаты в каждой весовой категории.