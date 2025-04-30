На Эверест планируют пускать только опытных альпинистов

Власти Непала разрабатывают новые правила восхождения на высочайшую вершину мира — Эверест (8849 м). Теперь разрешение на восхождение смогут получить только те альпинисты, которые уже имеют опыт покорения как минимум одной гималайской вершины высотой более 7000 метров, сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на Reuters.

Решение принято после волны критики в адрес непальских властей, которых обвиняли в выдаче чрезмерного количества разрешений, в том числе людям без достаточной подготовки. По мнению экспертов, это привело к опасным скоплениям альпинистов в так называемой «зоне смерти» — участке маршрута с критически низким содержанием кислорода в воздухе. Статистика подтверждает опасения: в 2023 году при 478 выданных разрешениях 12 альпинистов погибли и пятеро пропали без вести, а в 2024 году зафиксировано 8 смертельных случаев.

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Национальном собрании страны. Международные экспедиционные компании выступили с предложением расширить критерии и учитывать опыт восхождения на любые 7000-метровые вершины мира, а не только расположенные в Гималаях.