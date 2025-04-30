Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел проекты второй очереди города Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами социальной инфраструктуры второй очереди города Аркадаг. В ходе визита он изучил планы строительства городского парка, детского развлекательного центра, мечети и других объектов, которые возводятся в рамках концепции «умного города», сообщает TDH.

Особое внимание Национальный Лидер уделил дизайну нового городского парка, где планируется установка различных скульптур, скамеек и высадка разнообразных деревьев. Председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерьягелди Оразов представил детальную информацию о проектах и отделочных материалах.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что парковая зона должна обеспечивать комфортное времяпрепровождение и соответствовать современным архитектурным тенденциям. Он также акцентировал внимание на важности озеленения территории, что будет положительно влиять на экологическую обстановку города.

При обсуждении проекта городской мечети председатель Халк Маслахаты отметил необходимость применения элементов национального зодчества, отражающих культурные традиции туркменского народа. Он также сделал ряд замечаний относительно отделки мечети и оформления прилегающей территории.

Гурбангулы Бердымухамедов напомнил о важности соблюдения высоких стандартов качества строительных работ и надлежащего благоустройства территорий вокруг всех объектов второй очереди города Аркадаг.