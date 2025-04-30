В Туркменистане на выставке ITSE 2025 представлена продукция кондитерской фабрики «Победа»

Кондитерская фабрика «Победа» представляет российский бизнес на международной выставке-ярмарке «Международная торговля и услуги» (ITSE 2025), открывшейся во вторник в выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана в Ашхабаде, передает корреспондент Turkmenportal.

В мероприятии принимают участие около 250 делегатов из 35 стран, в том числе из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Турции, ОАЭ, Швеции и Узбекистана.

«Мы присутствуем на туркменском рынке уже давно. Участие в выставке направлено на поддержку наших продаж, дистрибьюторов и повышение узнаваемости продукции», – поделилась в беседе с журналистами директор по продажам компании Людмила Муравьева.

По ее словам, продукция фабрики экспортируется в 25 стран мира, включая страны СНГ, Китай, Монголию, Филиппины, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак, Германию, США и другие.

Выставка-ярмарка ITSE 2025 продлится до 1 мая.