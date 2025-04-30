В Ашхабаде открылась конференция по международным стандартам качества

В столице Туркменистана сегодня открылась международная конференция, посвященная вопросам качества и соответствия международным стандартам. В мероприятии принимают участие как высокопоставленные представители туркменского правительства, так и международные эксперты.

Пленарное заседание открыл Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев. Среди ключевых спикеров выступили Майлз Хансен, президент The Stirling Foundation (США), Эрик Ливни, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Туркменистане, и Салих Айваз из Национального аккредитационного комитета США.

Программа первого дня конференции включит две панельные дискуссии. На первой будут рассмотрены вопросы применения международных стандартов для развития торговли и инвестиционной деятельности. В числе выступающих ожидаются заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Перхат Ягшыев и Посол Европейского Союза в Туркменистане Беата Пекса.

Вторая дискуссия запланирована по теме отраслевых стандартов в аграрном секторе. С докладом выступит министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев. Также состоятся выступления специалистов из Латвии, Кыргызстана, Узбекистана и Египта по вопросам стандартов GlobalG.A.P. и сертификации органической продукции.