Сердар Бердымухамедов поздравил граждан с Национальным праздником туркменского скакуна

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с Национальным праздником туркменского скакуна, сообщает TDH.

«Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

От всей души поздравляю с Национальным праздником туркменского скакуна, который торжественно отмечается на государственном уровне в Международном году мира и доверия в честь прославленных коней, выпестованных нашими талантливыми предками на основе народной селекции!

«Райские» ахалтекинские скакуны, издревле известные в мире как «небесные» кони, «нисейские кони» и «крылатые» скакуны, – национальное достояние, наша гордость и ни с чем несоизмеримая ценность. Они занимают особое место в жизни мужественного туркменского народа, что в полной мере нашло отражение в дошедших до наших дней сквозь поколения мудрых поговорках: «Где конь гарцует – жди праздника», «Конь – цель», «Есть конь у меня – есть крылья у меня», «Не конь скачет, а счастье» и др.

Уважаемые коневоды!

Слава туркменского скакуна разнеслась сегодня по всему свету. Ахалтекинская порода коней, которая считается одной из элитных в мировой коневодческой культуре, – национальное достояние, что завещано нам предками. Будучи гордостью нашего народа, чистокровные скакуны были верным другом туркменских джигитов, которым вверяли сокровенное в лихие дни. Ахалтекинские кони широко известны великолепным экстерьером, чертами, что подобны человеческим, и преданностью своему владельцу.

Ныне государством создаются все условия для выведения отечественного коннозаводства, национального искусства сейисования и конного спорта на международный уровень. Начало Международного года мира и доверия было ознаменовано событием, которое приумножило гордость народа Туркменистана за ахалтекинских скакунов: Группа национальных конных игр «Galkynyş» удостоилась Гран-при – Золотой награды и специальных международных призов престижного 47-го Международного фестиваля циркового искусства, прошедшего в начале 2025 года в Монте-Карло Княжества Монако.

Учреждение на исконной родине «райских» скакунов Международной ассоциации ахалтекинского коневодства имеет огромное значение в контексте совершенствования отрасли ахалтекинского коневодства как в стране, так и за рубежом, и целевой работы согласно требованиям времени. Вместе с тем последовательно расширяется взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами в развитии национального искусства коневодства и конного спорта.

Отдельное внимание уделяется подготовке для коневодческой отрасли квалифицированных специалистов высшего звена, о чём наглядно свидетельствует создание профильного высшего учебного заведения в городе Аркадаг – Международной академии коневодства имени Аба Аннаева. Научно-производственный центр коневодства, построенный также в первом на пространстве региона смарт-сити, придал значительный импульс изучению данной области с применением научных подходов.

Коневодами независимой Отчизны ведётся большая работа, нацеленная на сохранение чистоты породы, увеличение численности и популяризации в мире прекрасных ахалтекинских скакунов. Развитие отечественного коневодства и конного спорта, обмен взаимовыгодными практическими наработками и расширение конструктивного международного партнёрства в этих областях и впредь будут носить последовательный характер.

Уважаемые коневоды!

«Райские» скакуны, выпестованные нашими мудрыми предками на протяжении многих столетий и ныне ставшие достоянием общечеловеческой цивилизации, считаются одними из элитных в мире.

Отличающиеся преданностью, красотой, резвостью и выносливостью «небесные» кони стали гордостью и достоянием нации: они – крылья и источник вдохновения нашего народа.

На основе народной селекции наши предки создали восхитительную породу скакунов, проявив достойное подражанию мастерство в этом деле. Преданная дружба человека и коня описана в произведениях классиков туркменской литературы. Это в полной мере демонстрирует то, что представить жизнь народа без скакуна невозможно: крылатые кони – чудо нашей древней земли, достояние туркменских домов и ни с чем не соизмеримое достояние нации.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые коневоды!

Ещё раз от всей души поздравляю с Национальным праздником туркменского скакуна, отмечаемым в год празднования 30-летнего юбилея нейтралитета независимой Отчизны, устремлённой вперёд с резвостью прославленных в мире «небесных» коней!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в благородном деле по дальнейшему развитию и совершенствованию туркменского искусства коневодства!», – говорится в сообщении главы государства.