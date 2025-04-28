Президент Туркменистана поздравил главу ЮАР с национальным праздником

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафоса и всему народу страны по случаю национального праздника ЮАР – Дня Свободы, сообщает TDH.

«Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Сирилу Рамафоса искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Южно-Африканской Республики – мира, прогресса и процветания», – говорится в сообщении.