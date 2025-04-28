Новый мультфильм о правах ребенка выйдет на телеэкраны Туркменистана

На этой неделе на телеэкранах Туркменистана будет транслироваться мультипликационный фильм о правах ребёнка.

Мультфильм подготовлен совместно Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», главные герои – Мерджен и Мерген объясняют детям и родителям важность защиты и продвижения прав каждого ребёнка.

Мультфильм покажут на телеканалах «Ýaşlyk» и «Аşgabat», отмечает источник.