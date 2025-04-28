Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском порту Бендер Аббас

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования в связи со взрывом в порту Бендер Аббас, сообщает TDH.

«В начале разговора уважаемый Аркадаг от имени Президента Туркменистана и от своего имени выразил Главе иранского государства слова глубокого сочувствия и поддержки народу Ирана в связи с взрывом в порту Бендер Аббас», – говорится в сообщении.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан как близкий сосед Ирана готов оказать медицинскую и всю другую необходимую помощь людям, пострадавшим в результате взрыва.

В свою очередь, Масуд Пезешкиан выразил признательность и подчеркнул, что Национальный Лидер туркменского народа, как подобает добрым соседям, первым позвонил в связи с этой сложной ситуацией и предложил свою помощь.

По данным агентства, собеседники обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений, а также рассмотрели отдельные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Мощный взрыв прогремел в субботу днем в иранском портовом городе Бендер-Аббас. По данным СМИ, он произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара. В результате взрыва ранения получили около 750 человек.