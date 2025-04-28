В Туркменистане наградили победителей творческого конкурса, посвященного ахалтекинским лошадям
В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса на лучшее художественное воплощение образа ахалтекинской лошади в различных видах искусства, сообщает TDH.
Призы от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова были вручены в шести номинациях:
- специалисту 1-й категории отдела промышленности, строительства, архитектуры и других отраслей экономики Геоктепинского этрапского хякимлика Ахалского велаята Ю.Гулову – за ковровое полотно «Bedew batly Watanym!»;
- преподавателю кафедры «Декоративно-прикладное искусство» Государственной академии художеств Туркменистана Ш.Оразбердиеву – за ансамбль конских украшений «Altyn bezeg»;
- студенту 3 курса кафедры «Живопись» Государственной академии художеств Туркменистана Дж.Гурбанову – за изобразительное произведение «Behişdi bedewler»;
- студенту 3 курса кафедры «Скульптура» Государственной академии художеств Туркменистана Г.Ханову – за скульптурное произведение «Şan-şöhrata beslenen türkmen bedewi»;
- студенту 4 курса кафедры «Декоративно-прикладное искусство» Государственной академии художеств Туркменистана А.Гутлыеву – за издательскую работу – календарь «Şa serpaýly bedewli halylar»;
- заведующему отделом операторов Международного информационного центра Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Б.Гарлыеву – за видеоролик «Owazasy dünýä dolan Galkynyş».