В Туркменистане наградили победителей творческого конкурса, посвященного ахалтекинским лошадям

В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса на лучшее художественное воплощение образа ахалтекинской лошади в различных видах искусства, сообщает TDH.

Призы от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова были вручены в шести номинациях: