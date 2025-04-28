В Туркменистане выбрали самого красивого коня-ахалтекинца года

В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг при участии Президента Сердара Бердымухамедова состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса «Самый красивый ахалтекинский скакун года». Мероприятие стало кульминацией торжеств, приуроченных к Национальному празднику туркменского скакуна, сообщает TDH.

В финал конкурса, по итогам предварительных отборочных туров, вышли десять ахалтекинских скакунов элитных племенных линий. Среди финалистов были представлены кони различных мастей: вороной Гарадуман, тёмно-буланые Джанлыгара и Перендаглы, буланые Мелегуш, Патрак, Мейданлы, Гозбаш, Ватанчы, а также гнедые Пяхимли и Кервен.

По решению международной судейской коллегии, победителем конкурса 2025 года стал буланый конь Мелегуш 2020 года рождения, принадлежащий к линии прославленного скакуна Гырсакара и являющийся потомком известных ахалтекинцев Гердена и Туглы.

Владельцу победителя от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова вручены главный приз – ключи от автомобиля Toyota Camry, а также переходящий Кубок и почетный диплом.