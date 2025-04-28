В Ашхабаде прошла конференция «Этапы исторического развития туркменского языка»

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялась научно-практическая конференция «Этапы исторического развития туркменского языка».

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в научном форуме приняли участие преподаватели вузов страны, докторанты, аспиранты, учёные и специалисты Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана.

На пленарном заседании спикеры рассказали о проделанной работе, направленной на развитие туркменского языка и литературы в стране, сохранение истории туркменского языка, его настоящего и будущего, словарного богатства, обеспечение передачи его последующим поколениям, совершенствование речевой культуры туркменского литературного языка и туркменизацию терминов.

Конференция продолжилась работой секций «Историческое развитие туркменского языка» и «Этапы исторического развития туркменской литературы». В ходе секций были заслушаны научные доклады на темы, связанные с историей становления туркменского языка, лексическими особенностями исторических художественных фильмов, спецификой возникновения и функционирования новых туркменских слов и другие.

В рамках конференции в главном корпусе института была организована специальная выставка, отмечает источник.