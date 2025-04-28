В академии художеств открыта конкурсная выставка к Дню туркменского скакуна

В галерее Государственной академии художеств Туркменистана развернулась конкурсная выставка, посвященная Национальному празднику туркменского скакуна. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

На выставке, которая стала в Академии традиционной, представлены живопись, скульптура, ковры и гобелены, изделия ювелирного искусства.

Работы будут оцениваться авторитетным жюри, и лучшие из них будут отмечены дипломами и ценными подарками.

Уже сегодня станут известны победители данного творческого конкурса.