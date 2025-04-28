Вышло интервью Огулджахан Атабаевой телеканалу «Аль-Арабия»

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева дала интервью британскому журналисту, ведущему телеканала «Аль-Арабия» Ризван Хану. Интервью проходило на английском языке, перевод опубликовало Государственное информационное агентство Туркменистана. Turkmenportal приводит текст без изменений:

Ризван Хан: Я посетил Туркменистан, расположенный в Центральноазиатском регионе с населением более 7 миллионов человек. В нынешнем году Туркменистан отмечает 30-летие постоянного нейтралитета. Как известно, постоянно нейтральный статус Туркменистана был трижды подтверждён Организацией Объединённых Наций. Поддержание дружественных отношений с Востоком и Западом является давним принципом Туркменского государства и является одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана. Страна прокладывает газопроводы в Афганистан, Пакистан, Индию и Китай. Это в свою очередь расширяет позиции страны на мировом энергетическом рынке.

Туркменистан также осуществляет благие дела, такие, как поддержка нуждающихся в опеке детей и женщин посредством миротворческих инициатив в мире и регионе. Наша основная программа – знакомство с Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и его гуманитарными инициативами. Об этом мы беседовали с вице-президентом по лечебной деятельности Фонда Огулджахан Атабаевой.

– Уважаемая госпожа Атабаева. Рад встретиться с Вами в городе Аркадаг.

– Прежде всего хотела бы тепло приветствовать Вас и Ваших коллег от имени Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане.

– Не могли бы Вы рассказать нам об инициативах, которые Туркменистан выдвигает по вопросам детей?

– Защита материнства, детства и забота о подрастающем поколении соответствуют приоритетам Туркменистана. Эти приоритеты являются не только центральной частью национальной политики, но и основными столпами нашей идентичности. В этом контексте хотела бы подчеркнуть нашу твёрдую позицию, главное содержание которой состоит в том, что материальные и интеллектуальные ресурсы государства должны быть использованы для поддержки физического и духовного развития подрастающего поколения. Мы также понимаем, что в современных условиях достижению этой цели должно сопутствовать широкое международное взаимодействие, тесная работа со специализированными структурами ООН, другими международными институтами, а также на двустороннем и региональном уровне. Тем самым открываются возможности для объединения усилий, обмена опытом и практиками, создаются предпосылки для обеспечения политической и дипломатической поддержки детской проблематики, мобилизации ресурсов.

– Я знаком с регионом Центральной Азии уже 25 лет. И семья, и дети в этом регионе высоко ценятся. Что Вы можете сказать по этому поводу?

– В основе деятельности нашего Благотворительного фонда лежит многовековая философия туркменского народа, его богатая духовная культура, обычаи и традиции. Одновременно приоритетами и руководящими принципами являются общечеловеческие ценности, идеалы мира, добра, справедливости и гуманизма. Деятельность Фонда в этой связи направлена на реализацию целевых, очень конкретных программ и проектов по оказанию помощи детям, обеспечению всем необходимым для защиты их прав и интересов. Речь идёт и о медицинском аспекте и доступности качественного образования, здорового питания, об экологическом благополучии и о многом другом. Это – комплексная задача. Благотворительный фонд в выполнении данной миссии выступает путеводителем. В этом направлении наш Фонд активно участвует в реализации государственной политики.

– Госпожа Атабаева, какова основная цель создания Фонда?!

– Наши ценности.

– Какая идея побудила создать этот Фонд?

– Наш Фонд был создан 29 марта 2021 года по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага. В этом году мы отметили 4-ю годовщину. По этому случаю состоялась международная конференция.

– Не могли бы Вы привести конкретные примеры деятельности Фонда?

– Фонд проводит масштабную деятельность, направленную на оказание помощи детям, нуждающимся в особой поддержке. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ осуществлён ряд практически значимых проектов, направленных на создание благоприятных условий для детей в сферах образования и здравоохранения. К их числу относятся проекты «Школы, дружелюбные к детям» и «Больницы, дружелюбные к детям». Идёт реализация совместного с Программой развития ООН проекта «Обеспечение основными лекарственными средствами, необходимыми для профилактики и лечения инфекционных заболеваний и охраны здоровья матери и ребёнка в Туркменистане».

– Какая работа была проделана с момента основания Фонда?

– Прежде всего хотелось бы отметить, что Фонд постоянно и активно развивается. Фонд не только оказывает помощь нуждающимся в опеке детям в Туркменистане, но и оказывает прямую поддержку нуждающимся в опеке детям в других странах мира. В настоящее время Фонд принимает активное участие в международном гуманитарном сотрудничестве Туркменистана, в том числе в реализации масштабных и долгосрочных стратегий и программ Организации Объединённых Наций. Среди них важное место занимает Повестка дня на период до 2030 года. Расширяется географический и тематический охват наших отношений. В последнее время налажены и налаживаются связи с благотворительными и гуманитарными организациями Азии, Европы и Ближнего Востока. За счёт средств Фонда оказана гуманитарная помощь детям, пострадавшим от недавнего трагического землетрясения в Турецкой Республике. Было отправлено необходимое медицинское оборудование, одежда и продукты питания. Кроме того, гуманитарная помощь была оказана детям на Украине, в Палестине, Афганистане, Таджикистане, а также в Приморском крае Российской Федерации. Стоит также отметить, что наш Фонд также активно участвует в международных гуманитарных инициативах Туркменистана.

– Фонд поддерживает отношения с международными организациями, такими, как ЮНИСЕФ и ПРООН. Хотите расширить сотрудничество?

– Конечно, география наших партнёров расширяется. Ярким примером этого является недавнее установление сотрудничества с гуманитарными благотворительными фондами в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Мы также стремимся устанавливать и укреплять отношения с другими регионами мира.

– Является ли установление сотрудничества с международными организациями новой инициативой?

– Как вице-президент по лечебной деятельности Фонда, я хотела бы подчеркнуть, что мы продолжаем укреплять международные связи. Как мы уже отмечали, наш Фонд от имени Туркменистана оказывает гуманитарную поддержку на самом высоком уровне. В этой связи необходимо дальнейшее укрепление наших связей с благотворительными и гуманитарными организациями в других странах мира.

– Я считаю, что для светлого будущего детей необходимо эффективное сотрудничество. Каково мнение других организаций и фондов по этому поводу?

– В этой связи недавно я посетила Монако. Другие благотворительные и гуманитарные организации также выражают готовность сотрудничать с нами. Потому что эффективное сотрудничество — это великая сила, сила, объединяющая усилия для помощи детям. Потому что, когда речь идёт о будущем детей во всём мире, мы не должны быть разделены никакими границами, а должны объединить наши силы и усилия. Неважно, идёт ли речь о системе здравоохранения, системе образования или других сферах жизни. Мы должны протянуть руку помощи детям, независимо от их национальности. Дети — наше будущее. Поэтому, когда речь заходит о детях, всё, о чём я могу думать, — это понимание и поддержка.

– Население западных стран не в полной мере осведомлено о работе, которая ведётся в этой области за пределами Запада. Что Вы можете сказать о Туркменистане в этом отношении? Насколько Вы информированы в этой области?

– Я с большой гордостью могу сказать, что каждый раз представляю Туркменистан и Благотворительный фонд Туркменистана, потому что представители других стран хотят приехать и увидеть Туркменистан. Каждый будет рад сотрудничать и работать с нами. Это верно.

– Когда я впервые приехал в Туркменистан, больше всего мои добрые впечатления связаны со статусом нейтралитета. Я считаю, что нейтральный статус очень значим.

– Да, в декабре этого года мы будем отмечать 30-летие нейтралитета. Принципы, которые мы продвигаем, неразрывно связаны с миром и позитивным диалогом. Этот принцип отражён во всём, что мы делаем. Туркменский народ старается решать все вопросы мирным путём. Мы следуем только по пути позитивного мира, то есть не решаем проблемы каким-либо иным способом. Это у нас в крови и культуре.

– Если говорить о городе Аркадаг, который находится в 30 минутах езды от Ашхабада, то фундамент Фонда был заложен именно здесь. Какие здесь есть объекты?

– Да, недалеко от основного здания нашего Фонда находится Детский оздоровительно-реабилитационный центр. Этот Центр работает круглосуточно, чтобы каждый день заниматься улучшением здоровья детей. Они могут восстановить здоровье, получить лечение, проконсультироваться с врачом и пройти осмотр. У нас также есть детский сад на 150 детей. Здесь дети получают дошкольное образование. Я хожу туда каждый день, общаюсь с детьми и вижу хорошие результаты работы этого детского сада. Я рада видеть, как дети узнают что-то новое. Говоря о работе, которая проводится в Детском оздоровительно-реабилитационном центре, могу сказать, что это действительно большой вклад в будущее. Когда я приезжаю туда, вижу детей, которые ходят в этот Центр каждый день, и они чувствуют себя очень счастливыми. Видя смех и улыбки на их лицах, хочется стать лучше и сделать их будущее лучше.

– Каждая семья с детьми или любой человек, работающий с детьми, осознаёт две вещи. Мы учим детей чему-то, а они учат нас чему-то.

– Конечно.

– Какой самый главный урок Вы усвоили от детей?

– Это и есть самый главный урок. Я ещё вчера об этом думала. Я посетила несколько мест, где лечатся дети, и видела, как сотни детей здесь получали различное лечение с помощью Фонда, в том числе самые сложные и тяжёлые формы лечения. Несмотря на это, вижу на лицах детей улыбки и надежду на будущее. Они борются с такими серьёзными заболеваниями, но не теряют надежды. Я думаю, нам, взрослым, тоже было бы полезно об этом подумать.

– Какими Вы видите достижения Фонда через 10 лет? Какого прогресса Вы достигнете? Какого развития событий Вы ожидаете?

– Конечно, у нас в этом плане большие устремления. Мы хотим увидеть результаты и масштаб нашей текущей деятельности через 10 лет, а также расширить её, ведь чем большему количеству детей мы поможем, тем счастливее будем. Это наша главная обязанность – мы стремимся помогать нуждающимся детям, нуждающимся во внимании, и мы сможем поддержать ещё больше детей через 10 лет, возможно, не только в Туркменистане, но и во всём мире.

– Не могли бы Вы рассказать нам о глобальной роли Фонда?

– Да, это верное утверждение в глобальном масштабе. Поэтому необходимо оказывать помощь детям. Мы должны быть в состоянии и готовы оказать поддержку, если потребуется помощь. Неважно, где они находятся, в каких условиях находятся и какая помощь им нужна. Мы просто хотим быть готовыми помогать детям по всему миру.

– Например, если бы в этом интервью Вы обратились к международному сообществу, что им следовало бы сделать, чтобы поддержать Вашу работу?

– Как известно, совсем недавно с большим успехом прошёл Международный форум «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей». Этот форум показал нам, что у нас есть сильная международная поддержка и консенсус. Конечно, ещё раз хочу сказать, что наша цель — помогать детям всеми возможными способами и обеспечивать их всем необходимым. Вся планета, все организации, включая гуманитарные, и весь мир решают эту проблему.

– Одним словом говоря, при создании такой организации Вам понадобятся эксперты. Возможно, Вы сможете представить свои предложения исходя из собственного опыта. Какой опыт необходимо приобрести в этой области и какой опыт можно использовать? Пожалуйста, расскажите мне об этом!

– Да, как я уже сказала, на этом международном форуме присутствовали много высокопоставленных представителей. На каждой встрече мы говорили только об обмене экспертными знаниями и опытом. Иногда нам приходится чему-то учиться, а иногда мы помогаем. Это была основная тема разговора с представителями других стран, приехавшими на наш форум. Поэтому могу сказать, что очень важно обмениваться опытом с высококвалифицированными специалистами. Потому что работать с детьми очень интересно. В то же время это очень сложно. Как Благотворительный фонд мы всегда заинтересованы в отправке наших экспертов для совершенствования знаний и навыков. Вот почему каждый раз, когда я встречаюсь с представителями разных стран, мы всегда пользуемся возможностью поделиться идеями о том, как мы можем обменяться опытом или расширить наши знания.

– Уважаемая госпожа Атабаева, спасибо за интересное интервью. Я верю, что это интервью поможет зрителям нашей передачи узнать много нового о великих достижениях Туркменистана, о заботе и поддержке государства здоровья и благополучия детей.

– Спасибо за добрые слова в адрес Туркменистана. Благодарим вас. Желаем больших успехов в ваших начинаниях. Могу сказать, что наша страна всегда открыта для сотрудничества и любых эффективных предложений.

– Спасибо, что нашли время на это интервью.