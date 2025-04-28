«Барселона» обыграла «Реал» и завоевала Кубок Испании по футболу

«Барселона» обыграла в дополнительное время мадридский «Реал» в финале Кубка Испании по футболу.

«Эль-Класико» состоялось в Севилье и завершилось со счетом 3:2 в пользу «сине-гранатовых», у которых забили Педри (28-я минута), Ферран Торрес (84) и Жюль Кунде (116). В составе «королевского клуба» отличились Килиан Мбаппе (70) и Орельен Тчуамени (77).

«Барселона» в третий раз в текущем сезоне обыграла «Реал». До этого каталонцы победили на выезде в чемпионате Испании (4:0), а также в Суперкубке страны (5:2).