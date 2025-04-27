27 апреля в Туркменистане отметят Национальный день туркменского скакуна

В Туркменистане проходят масштабные мероприятия, посвященные Национальному празднику туркменского скакуна, который в этом году отмечается 27 апреля. Об этом доложил заместитель председателя Кабинета Министров Тангрыгулы Атахаллыев на заседании правительства, передает TDH.

В рамках праздничных мероприятий 25 апреля в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева прошла XVII международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства».

Сегодня на открытом манеже этой же академии состоится заключительный тур международного конкурса красоты «Самый красивый ахалтекинский конь года».

Завтра, в день праздника, в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе будут организованы конные скачки.

В ходе заседания вице-премьер также доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных работ в регионах страны. По его словам, продолжается сев хлопчатника, на полях с появившимися всходами проводится полив и первичная междурядная обработка. Также осуществляется уход за посевами пшеницы и за яровыми культурами.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость продолжения работы по развитию сельскохозяйственной отрасли и укреплению ее материально-технической базы. Он поручил держать под строгим контролем ход весенне-полевых работ и обеспечить высокий организационный уровень мероприятий, приуроченных к празднику туркменского скакуна.